عراقجي: إسرائيل لا تمتلك الشجاعة لمهاجمة منشآتنا النووية

استبعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، أن تهاجم إسرائيل المنشآت النووية في إيران، بعد الهجوم الصاروخي الأخير.

وقال في تصريح للتلفزيون الإيراني: "أشك في أن إسرائيل ستمتلك الشجاعة لمهاجمة منشآتنا النووية الإيرانية".

وأكد مجددًا أن "أي إجراء يقوم به النظام الإسرائيلي سيقابل برد إيراني أقوى".

أخبار ذات علاقة أول تعليق لـ"بايدن" على سيناريو قصف المواقع النووية الإيرانية

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر سياسية قولها، الأربعاء، إن "الرد على إيران سيكون قاسيًا، لكنه لن يؤدي إلى حرب إقليمية".

فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نحن في حرب صعبة مع المحور الإيراني الذي يريد تدميرنا، ولن يحدث هذا الأمر، لأننا سنقف معًا وسننتصر".

ونقلت صحيفة "التلغراف" البريطانية عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن "الجيش الإسرائيلي يدرس شن هجوم على إيران من شأنه التسبب في أضرار اقتصادية".

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أعلن الأربعاء، تأمين المنشآت النووية ضد أي هجمات، تحسبًا لهجوم تشنه إسرائيل.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن عدم تأييده ضرب منشآت نووية إيرانية.

وشن الحرس الثوري الإيراني الليلة الماضية عملية أسماها "الوعد الصادق الثانية"، أطلق خلالها قرابة 200 من الصواريخ الباليستية والفرط صوتية على أهداف داخل إسرائيل، ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وزعيم حزب الله حسن نصر الله.