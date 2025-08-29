المفوضية الأوروبية: أمامنا 30 يوما للتوصل إلى حل دبلوماسي لملف إيران النووي
بلحية ومضرب بيسبول.. ما حقيقة أحدث ظهور لبشار الأسد في روسيا؟

بلحية ومضرب بيسبول.. ما حقيقة أحدث ظهور لبشار الأسد في روسيا؟
بشار الأسدالمصدر: منصة إكس
إرم نيوز
29 أغسطس 2025، 5:54 ص

بلحية غزاها الشيب ومضرب بيسبول، انتشرت صورة منسوبة للرئيس السوري السابق بشار الأسد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال مدونون إنها التقطت في روسيا كآخر ظهور له.

وزعم ناشروها أنها ملتقطة له في روسيا حديثاً، إلا أنه بعد التحقق من صحتها، تبين أن الصورة غير حقيقية، كونها منشأة بالذكاء الاصطناعي.

ووضع البحث العكسي الصورة بحجمها الكامل، وبدا فيها الأسد حاملا عصا بيسبول على كتفه.

وقد حملت في أسفلها إلى اليمين شعار "GROK"، برنامج الدردشة الآلي من شركة "إكس أيه آي"، والذي يوظف الذكاء الاصطناعي التوليدي وينشىء صوراً بتقنية الذكاء الاصطناعي. 

وهذا دليل على أنها ليست حقيقية. 

الصورة المتداولة لبشار الأسد

وفر الأسد الذي كان حليفا رئيسيا لروسيا في الشرق الأوسط، إلى موسكو، بعدما أطاحه هجوم خاطف لفصائل معارضة، بقيادة "هيئة تحرير الشام"، في 8 كانون الاول 2024، أنهى 5 عقود من حكم عائلته.

ومنذ فراره، لم تنشر له أي صورة، ولم يظهر إلى العلن.

