بعد تعليمات نتنياهو.. جدل في إسرائيل حول "كفاءة الجيش"

تسود حالة من الجدل في الأروقة الأمنية وبين القادة العسكريين في إسرائيل، بعد قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بمنع الحديث عن "كفاءة الجيش" وعدم تداول أي معطيات بهذا الشأن.

وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين أن بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات لقادة المنظومة الأمنية بعدم الحديث عن "كفاءة الجيش" لما لذلك من تأثير على الوضع الداخلي والخارجي.

وعلق اللواء عاموس جلعاد، أحد الخبراء العسكريين والأمنيين في إسرائيل، على القرار بقوله: "لست متأكدًا مما إذا كانت التعليمات قانونية، إنهم يخدمون البلاد، المملكة، لا الملك. يجب أن نحذر ونشارك مخاوفنا مع رئيس الوزراء".

وكان موقع "كيباه العبري" قد نقل عن زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد هجومه اللاذع على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، متهماً إياه بـ "الإضرار بكفاءة الجهاز الأمني".

واعتبر لابيد أن تصريحات نتنياهو تلك "محاولة مخزية وجبانة" لتجنب المسؤولية ورمي اللوم على الجيش وقادته، حسب قوله.

وألمح للتأثير السلبي الذي يمكن أن يترتب على تصرفات الحكومة الحالية في الوضع الأمني، معتبرًا ذلك نتاجًا مباشرًا لما وصفه بـ"الانقلاب المدمر" الذي قادته حكومة نتنياهو.

في المقابل، أصدر مكتب نتنياهو بيانًا ردًا على هذه الاتهامات، أكد فيه أن الاجتماعات المنتظمة بين رئيس الوزراء وقادة الجهاز الأمني هي جزء من تقييم استعداد الجيش لأداء مهامه.

من جهتها، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن هرتسي هاليفي رئيس الأركان، تحذيره نتنياهو من تطاول أعضاء الكنيست على قادة المنظومة الأمنية.

يذكر أن اجتماعاً دار اليوم بين نتنياهو وهاليفي في قاعدة "كيريا" العسكرية في "تل أبيب" انتقد خلاله رئيس الحكومة التقارير التي تفيد بتراجع كفاءة الجيش الإسرائيلي.

وأفاد مكتب نتنياهو، في بيان رسمي، بأنه "أوعز بالحفاظ على كفاءة واستعداد الجيش لمواجهة أي تحديات جديدة في الوضع الاعتيادي وفي حالات الطوارئ".

بالتوازي مع ذلك، أوردت القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس أركان الجيش ورئيسي الموساد والشاباك يدرسون التحدث إلى الجمهور مباشرة وأن يستعرضوا بأنفسهم صورة الوضع أمام الشعب.

وقالت القناة إن نتنياهو يرفض السماح لقادة الجيش والأمن بتقديم معطيات حول "كفاءة الجيش" للكابينيت، بدعوى أن الوزراء سيسربون المعطيات مباشرة بعد اجتماع كهذا.