أوكرانيا تعلن استعادة 88 بلدة من القوات الروسية في خيرسون

أعلنت أوكرانيا، اليوم الجمعة، أنها استعادت 88 بلدة من القوات الروسية في منطقة خيرسون جنوب البلاد، فيما قامت السلطات المحليّة الموالية لروسيا بإجلاء آلاف المدنيين في ظل تقدم قوات كييف.

وكتب مستشار الرئيس الأوكراني كيريلو تيموشينكو عبر تطبيق تلغرام: "منطقة خيرسون: تمت استعادة 88 بلدة".

وكانت سلطات كييف قد أعلنت في حصيلة سابقة في 13 تشرين الأول/أكتوبر أنها استعادت 75 بلدة وقرية.

وفي الأثناء، تعهد المسؤولون الروس بتحويل مدينة خيرسون الرئيسية في المنطقة إلى "حصن" من خلال بناء دفاعات فيها.

وقال مسؤولون روس، الخميس، إنه تم إجلاء نحو 15 ألف شخص من منطقة خيرسون التي أعلنت روسيا ضمها.

بالتزامن مع ذلك، قال وزير الطاقة الأوكراني إن روسيا استهدفت نصف القدرات الأوكرانية على توليد الطاقة من المصادر الحرارية، وتسببت في أضرار تقدر بمليارات الدولارات في هجمات منذ العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول.

وأضاف أن ذلك لا يعني أن جميع وحدات الطاقة التي تعرضت للضرب توقفت تماما عن العمل.

وقال هيرمان هالوشتشينكو لوكالة "رويترز" إن 30-40% من البنية التحتية الوطنية الإجمالية للكهرباء تعرضت لهجمات وصفها بالمتعمدة لتدمير منظومة الطاقة الأوكرانية، وهو هدف قال إنه لم يتحقق.

وأضاف هالوشتشينكو، ردا على سؤال عن حجم الأضرار: "إنه جزء كبير من قدرتنا. أستطيع أن أقول ذلك… نصف قدرة توليد الطاقة الحرارية على الأقل، وربما أكثر".

وتابع: "هذا الأسبوع، استهدفوا عددا من محطات توليد الطاقة الحرارية"، مضيفاً أن أوكرانيا خسرت 4000 ميجاوات من قدرتها على توليد الطاقة نتيجة لهذه الهجمات.

وكثفت روسيا هجماتها الجوية على أوكرانيا الأسبوع الماضي مستخدمة صواريخ وطائرات مسيرة في استهداف كييف ومدن كبرى أخرى والبنية التحتية للطاقة.

وأضاف هالوشتشينكو: "نرى أنهم استهدفوا عددا من المرافق الجديدة، ولكنهم قصفوا أيضا مرافق قصفت من قبل لتدميرها تماما".

وقال إن "استيراد الكهرباء قد يكون أحد الخيارات التي ستلجأ إليها أوكرانيا لتجاوز الأزمة، وإن البعض بدأوا بالفعل في التفاوض مع موردين".