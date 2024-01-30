الهند تنقذ مركبًا إيرانيًّا خطفه قراصنة صوماليون

أفادت البحرية الهندية، اليوم الثلاثاء، بأنها حررت مركبًا إيرانيًّا للصيد خطفه قراصنة صوماليون، في ثاني عملية من نوعها خلال يومين.

وأفاد ناطق باسم البحرية بأن السفينة الحربية الهندية INS Sumitra "فرضت تحرير" 19 باكستانيًّا من أفراد الطاقم وسفينة الصيد "النعيمي" التي ترفع العلم الإيراني، مشيرًا إلى أن عملية الإنقاذ تمّت ليل الاثنين على بعد نحو 850 ميلًا بحريًّا غرب مدينة كوتشي الهندية.

وذكر المصدر أن "11 قرصانًا صوماليًّا" احتجزوا أفراد طاقم المركب.

وأظهرت صور نشرتها البحرية، عناصرَ من القوات الخاصة يصعدون على متن مركب الصيد ليلًا فيما ظهروا لاحقًا يمتشقون البنادق وهم يقفون أمام مجموعة من القراصنة الصوماليين الذين بدوا جاثين أمامهم على المركب وأيديهم مقيّدة خلف ظهورهم.