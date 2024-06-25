من لوبان إلى بارديلا.. 6 نقاط غيّرت برنامج اليمين المتطرف الفرنسي

رصد موقع "فرانس إنفو" الفرنسي 6 فوارق بين برنامج حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي عرضه خلال الانتخابات الرئاسية عام 2022، وبرنامجه لتشريعية الأحد المقبل.

وقدم رئيس الحزب جوردان بارديلا، أمس الإثنين، برنامج التجمع الوطني للانتخابات المقررة في 30 يونيو و7 يوليو، وقال إنه لا يعد بما "لا يستطيع الوفاء به" وفق تعبيره.

وعود غائبة

ووفق تقرير "فرانس إنفو" فإن هناك 6 نقاط تختلف عن برنامج الحزب لرئاسية 2022، أولها إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الضروريات الأساسية.

وفي مواجهة الزيادة في الأسعار الناجمة عن التضخم، اقترحت مارين لوبان في عام 2022 إلغاء "ضريبة القيمة المضافة على سلة مكونة من 100 منتج أساسي"، ولكن لن يتم تفعيل هذا الإجراء وفق البرنامج الذي طرحه بارديلا.

وتتعلق النقطة الثانية بخروج فرنسا من سوق الطاقة الأوروبي، ففي عام 2022، اقترح حزب التجمع الوطني "إخراج فرنسا من السوق ردًا على ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية، بعد الحرب الروسية ضد أوكرانيا، لأن سعر الطاقة في الاتحاد الأوروبي يتحدد على أساس سعر الغاز الروسي".

ويقترح برنامج حزب التجمع الوطني الآن "الخروج من القواعد الأوروبية لتحديد أسعار الكهرباء"، والذي يتم التفاوض عليه مع الاتحاد الأوروبي بدءاً من يوليو 2024. وقد تم تعديل موقف الحزب بالفعل قبل الانتخابات الأوروبية في 9 يونيو.

وتتعلق النقطة الثالثة بخروج فرنسا من القيادة المسلحة المشتركة لحلف "الناتو"، وهو ما كانت قد وعدت به مارين لوبان، وقد نأى جوردان بارديلا بنفسه عن هذا الاقتراح خلال الحملة الأوروبية، وخلال الحملة الحالية للانتخابات التشريعية الفرنسية.

إجراءات يصعب تنفيذها

وأشار تقرير "فرانس إنفو" إلى إجراء تحريم الذبح الذي طرحته مارين لوبان في حملتها الرئاسية عام 2022، ولا يظهر هذا الإجراء في البرنامج الذي قدمه جوردان بارديلا.

ويتعلق الأمر ذاته بإجراء منع الحجاب، حيث اقترح برنامج مارين لوبان عام 2022 حظر الحجاب الإسلامي في الشوارع والأماكن العامة. وهذا الإجراء، الذي يصعب تنفيذه، غائب عن برنامج الانتخابات التشريعية لعام 2024، وفي أعمدة صحيفة "لو باريزيان" أكد جوردان بارديلا أن حظر الحجاب يظل "هدفا"، في إشارة إلى فوز افتراضي لمارين لوبان في الانتخابات الرئاسية 2027.

أما الإجراء الأخير فيتعلق بالوقف الاختياري لاستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وعرض برنامج مارين لوبان لعام 2022 فرض "وقف اختياري لطاقة الرياح والطاقة الشمسية"، وهو إجراء غاب عن وعود بارديلا.