جنود وضباط إسرائيليون يسافرون دون علم قادتهم

كشف موقع "كالكاليست" العبري النقاب عن استشراء ظاهرة سفر جنود وضباط إسرائيليين على ذمة الاحتياط إلى الخارج، دون علم قادتهم.

وذكر الموقع أن ذلك يجري على الرغم من تلقي هؤلاء الجنود والضباط ما يعرف بـ "تساف 8"، أو أمر الاستدعاء الطارئ "الأمر 8"، الذي يدعوهم للتوجه إلى وحداتهم بشكل فوري.

وقال الموقع، الأحد، إنه منذ اندلاع الحرب على غزة قبل أكثر من 8 أشهر، رُصِدت مئات الحالات شهريًا، التي شهدت إلغاء تصنيف جنود بالاحتياط كان قد وصلهم أمر استدعاء عاجل، ووصف خدمتهم غير نشطة، في أعقاب سفرهم إلى الخارج.

وأشار الموقع إلى أنه توجه إلى الجيش الإسرائيلي للحصول على رد بشأن هذه الظاهرة، إلا أن مكتب الناطق العسكري أبلغه أنه لا يمتلك معلومات بشأن سفر جنود وضباط الاحتياط وقت الخدمة العسكرية.

كذلك ردَّ على الموقع بأن المعلومات بشأن هذه الظاهرة "مغلوطة"، وأن إلغاء موقف الجندي أو الضابط المُستدعَى وتحويل أمر الاستدعاء إلى "أمر غير نشط" يُنسَّق أحيانًا مع الوحدة التي يخدم فيها، ومن ثم يُجمَّد أمر الاستدعاء تلقائيًا لدى خروجه من البلاد.