إسرائيل: الهجوم الإيراني خلق "فرصة ثمينة"

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأحد، إن إسرائيل لديها فرصة لتشكيل تحالف استراتيجي ضد إيران، بعد تصدي عدة دول للهجوم الكبير الذي شنته طهران بطائرات مسيّرة وصواريخ.

وأضاف، في بيان، أن "صد الهجوم جاء بالاشتراك مع الولايات المتحدة ودول أخرى"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وتابع: "لدينا فرصة لتشكيل تحالف استراتيجي ضد هذا التهديد الخطير من إيران، التي تهدد بتزويد تلك الصواريخ بمتفجرات نووية؛ ما يمثل تهديدا خطيرا للغاية".