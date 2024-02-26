أوكرانيا تعلن إسقاط 9 مسيرات و3 صواريخ أطلقتها روسيا

قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الاثنين، إن روسيا أطلقت 14 طائرة مسيرة هجومية، ووابلًا من الصواريخ على أوكرانيا خلال الليل.

وأضافت أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت تسع مسيرات، بالإضافة إلى ثلاثة صواريخ موجهة فوق منطقتي خاركيف ودنيبروبتروفسك.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية على تطبيق تيليجرام، أن روسيا أطلقت أيضًا صاروخين من طراز إس-300 من أنظمة صواريخ مضادة للطائرات وصاروخًا جو-أرض من طراز كيه.إتش-31 بي.

ولم يتضح بعد مصير الصواريخ والمسيرات التي لم يتم إسقاطها.