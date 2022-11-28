وكالة: اغتيال عنصر من الحرس الثوري الإيراني في أصفهان

قالت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، اليوم الإثنين، إن عنصرا من قوات الحرس الثوري جرى اغتياله بهجوم مسلح في محافظة أصفهان وسط البلاد.

ونقلت الوكالة عن المساعد السياسي والأمني لحاكم محافظة أصفهان، محمد رضا نثاري، قوله إن "أحد عناصر الحرس الثوري في أصفهان، ويدعى رضا داستاني جرى اغتياله صباح اليوم الإثنين، بهجوم مسلح بعد إصابته بعدة عيارات نارية".

وقال نثاري، إن "الشخص المذكور نقل على الفور إلى المستشفى وخضع لعملية جراحية، ولكن للأسف جهود الأطباء لم تكن فعَّالة واستسلم لإصاباته"، متعهدا بتحديد وملاحقة منفذي الهجوم.

ولم تحدد السلطات الإيرانية الرتبة التي يحملها العنصر من قوات الحرس الثوري الذي جرى اغتياله بهذا الهجوم في أصفهان.

وفي منتصف الشهر الجاري، لقي ضابط في القوات الخاصة التابعة للشرطة الإيرانية مصرعه مع اثنين من عناصر "الباسيج" في هجوم مسلح استهدف دوريتهم في أصفهان.

والخميس الماضي، لقي 3 متظاهرين مصرعهم في مدينة سميرم بمحافظة أصفهان جراء عنف السلطات، وفقا لتقارير رسمية.