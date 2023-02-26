اجتماع العقبة.. تعهد فلسطيني إسرائيلي بخفض التصعيد وسط اعتراض ووعيد وزراء يمينيين

تعهد الوفدان الفلسطيني والإسرائيلي المشاركان في الاجتماع الذي عُقد، اليوم الأحد، في مدينة العقبة الأردنية، "الالتزام بجميع الاتفاقات السابقة" الموقعة بين السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي، "والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم"، وسط اعتراضات من مسؤولين يمينيين على رأسهم بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، اللذان توعَّدا باستمرار النشاط الاستيطاني.

جاء ذلك خلال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عقب انتهاء الاجتماع الذي دعت إليه المملكة وحضره مسؤولون فلسطينيون، وإسرائيليون، ومصريون، وأمريكيون.

وقال البيان الذي وصل موقع "إرم نيوز" نسخة منه، إن الفلسطينيين والإسرائيليين جددوا "التأكيد على ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض، ومنع المزيد من العنف".