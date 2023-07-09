تقرير: مبعوث أمريكا لإيران قيد التحقيق حول إفشاء معلومات سرية

يخضع المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روب مالي، للتحقيق لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي، وذلك بشأن تعامله مع مواد سرية، بعد أن علقت إدارة بايدن تصريحه الأمني ومنحته إجازة، وفقًا للتقرير الصادر عن المكتب مؤخرًا.

وقالت وكالة الأنباء الأمريكية "سيمافور"، نقلًا عن مصدر في وزارة الخارجية، إن تحقيقًا أمنيًا داخليًا مع مالي قد تم تحويله إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وكان مسؤولان بوزارة الخارجية قد قالا في وقت سابق، إن مكتب الأمن الدبلوماسي بالوكالة يقود التحقيق.

ولا تزال التفاصيل الإضافية حول القضية غير واضحة، لكن ضلوع مكتب التحقيقات الفيدرالي في الأمر يشير إلى الاشتباه في جريمة محتملة، حسبما أفاد "سيمافور".

وذكر المبعوث الأمريكي الأسبوع الماضي، أنه كان في إجازة من إدارة بايدن بسبب مراجعة تصريحه الأمني.

وقال مالي: "لقد أُبلغت أن تصريحي الأمني قيد المراجعة، ولم أحصل على أي معلومات إضافية، لكنني أتوقع أن يتم حل التحقيق بشكل إيجابي وقريبًا، وفي غضون ذلك، أنا في إجازة".

وقاد مالي جهود الإدارة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المتعثر، وحل المشكلات المتعلقة بالأمريكيين المحتجزين في إيران، لكنه لم ينشط في منصبه منذ أسابيع.

ويأتي رحيله في الوقت الذي تكثفت فيه المحادثات غير المباشرة مؤخرًا بين الولايات المتحدة وإيران، التي صعّدت تدريجيًا تخصيب اليورانيوم وسط انهيار الاتفاق النووي.

بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية مات ميلر الأسبوع الماضي، أن مالي كان في إجازة وأن نائبه، أبرام بالي، كان يعمل مبعوثًا خاصًا لإيران بالإنابة.

من جانبها، ذكرت شبكة "سي إن إن"، الأسبوع الماضي، أنه تم تعليق التصريح الأمني لمالي في وقت سابق من هذا العام وسط التحقيق في سوء التعامل المحتمل لمواد سرية.

وأثار مكان وجود مالي تساؤلات منذ أن تخطى إحاطة سرية للكونغرس بشأن إيران في 16 أيار/مايو.

وفي ذلك الوقت، أخبر مسؤولو وزارة الخارجية المشرعين أن مالي كان في "إجازة شخصية ممتدة"، مشيرين إلى أن غيابه قد يكون مرتبطًا بقضية صحة الأسرة.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن"، فقد ظل مالي في الوظيفة لفترة من الوقت بعد ذلك، بينما مُنع من الوصول إلى المعلومات السرية.

وذكر أحد مهندسي الاتفاق النووي الذي وقع في العام 2015 من قبل الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما، والذي ألغاه خليفته دونالد ترامب في العام 2018، أنه كان يُنظر إلى مالي على أنه واحد من أقوى الأصوات في الإدارة التي تضغط من أجل الدبلوماسية بشأن القضية النووية الإيرانية.

هذا الموقف جعله هدفًا لغضب المسؤولين الإسرائيليين الذين اتهموه والإدارة الأمريكية بالسعي لاستعادة الاتفاق النووي بأي ثمن.

وكان مالي كمبعوث خاص، على استعداد للتواصل مع شخصيات مثيرة للجدل، بما في ذلك سفير إيران لدى الأمم المتحدة الأمير سعيد إرافاني.

وخلال إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون، عمل مالي كمستشار خاص للرئيس وكعضو في فريق السلام في كامب ديفيد العام 2000.

وكان مالي صديقًا شخصيًا مقربًا لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وعمل مع مجموعة الأزمات الدولية خلال إدارة ترامب، في هذا المنصب، والتقى في عدة مناسبات بإيرانيين ومسؤولين فلسطينيين مُنع المسؤولون الأمريكيون من الاتصال بهم.

وأدى تعيين مالي في يناير/كانون الثاني من العام 2021 كمبعوث خاص لإيران، إلى تكهنات في إسرائيل بأن إدارة بايدن ملتزمة بإحياء الاتفاق النووي.

ورغم تقارير عن تكثيف الاتصالات في الأسابيع الأخيرة عبر عُمان، يقول المسؤولون الأمريكيون، إن الصفقة مع إيران ليست مطروحة في الوقت الحالي، وسط إمداد طهران الموسع بالأسلحة إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا.

المصدر: وكالة الصحافة الأمريكية "سيمافور"، شبكة "سي إن إن"