انقلاب النيجر.. تداعيات إقليمية ودولية ترخي بظلالها

أثار إعلان مجموعة عسكرية في النيجر الاستيلاء على السلطة، وعزل الرئيس محمد بازوم، بعد احتجازه في القصر، مخاوف بشأن التداعيات الإقليمية والدولية للحدث الذي لم تتضح بعد جميع خيوطه.

وتولى محمد بازوم السلطة في النيجر بعد الفوز بانتخابات عام 2021، ليكون أول رئيس من القومية العربية يقود الدولة الواقعة في الساحل الإفريقي، والتي ينتمي معظم سكانها إلى إثنيات إفريقية.

ويوصف بازوم بأنه "رجل الغرب" في المنطقة المضطربة أمنياً، والتي تشهد استقطابا جيوسياسيا ازدادت حدته خلال السنوات الثلاث الماضية، بعد انقلابات في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين، اتهمت روسيا بتشجيعها.

انعكاسات أمنية

وتنخرط النيجر في مجموعة دول الساحل والصحراء، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، كما أنها شريك استراتيجي لفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في استهداف الجماعات المتشددة بالمنطقة.

وتذهب بعض التقديرات إلى التحذير من انعكاسات أمنية لانقلاب النيجر على المنطقة، لجهة تفاقم خطر الجماعات المتشددة التي تنخرط نيامي في جهود مواجهتها ضمن دول الإقليم، وبدعم غربي.

وتواجه النيجر بالفعل صعوبات في التصدي لتنظيمي القاعدة وداعش، حيث امتدت المعارك أحيانا إلى حوالي مئة كيلومتر من العاصمة، وخلّفت أكثر الهجمات عنفا 141 قتيلا بإقليم طاوة الصحراوي في مارس 2021.

ويذهب متابعون إلى أن عزل بازوم "يشكل ضربة للجهود الإقليمية الرامية إلى مواجهة الحركات المتشددة؛ حيث ستحتاج الدول والهيئات الإقليمية وقتا حتى تتوصل لأرضية مشتركة مع الحكام الجدد في نيامي".

وبحسب هؤلاء، فإن "أكثر ما تخشاه دول المنطقة والقوى الدولية هو خروج الأوضاع عن السيطرة، في دولة هشة مترامية الأطراف، يتجاوز تعداد سكانها عشرين مليون نسمة، يعيش عدد كبير منهم فقرا مدقعا".

تجاذبات جيوسياسية

وبرر العسكريون الذين أعلنوا عزل بازوم تصرفهم بالأوضاع الاقتصادية والأمنية الصعبة التي تعيشها البلاد، فيما أشارت تقارير إلى أن السبب هو اعتزام الرئيس إقالة قائد الحرس الرئاسي، الجنرال "عمر تشياني".

وبعيدا عن الاحتمالين السابقين، يقرأ محللون ما يجري في النيجر في سياق الصراع المحتدم بين روسيا والدول الغربية، وتحديدا فرنسا والولايات المتحدة، على النفوذ والهيمنة في القارة الإفريقية.

وتحتضن النيجر قاعدة أمريكية للطائرات المسيرة، كما تستضيف قوات فرنسية، بمن في ذلك 1500 جندي من قوات مكافحة الإرهاب تم نشرهم مؤخرا بعد أن دُفعت باريس لسحب جنودها من مالي وبوركينا فاسو.

وفي هذا السياق، يذهب المحللون إلى أن روسيا، التي لم تعلن موقفا واضحا من الانقلاب، "قد تكون المستفيد الأول من سقوط بازوم، باعتبار أنه من آخر حلفاء الغرب الأوفياء في المنطقة".

ويعمق الانقلاب في النيجر أزمة النفوذ الفرنسي في الساحل الإفريقي، وربما تخسر باريس مساحة جديدة، تضاف إلى خسائرها في مالي وبوركينا فاسو، فيما تعزز روسيا وجودها في المنطقة.

وفي هذا السياق، أشارت صحيفة لوموند الفرنسية، في تقرير لها، اليوم الخميس، إلى أنه "مع سقوط محمد بازوم، تفقد باريس آخر حلفائها في غرب إفريقيا".