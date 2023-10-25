إسرائيل ترفض تأكيد أردوغان أن حماس ليست منظمة إرهابية
رفضت إسرائيل، اليوم الأربعاء، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي أعلن فيها رفضه اعتبار حركة المقاومة الفلسطينية حماس "منظمة إرهابية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليؤور حياط، عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس: "إسرائيل ترفض بشدة الكلمات القاسية للرئيس التركي بشأن منظمة حماس الإرهابية".
وأضاف: "حتى محاولة الرئيس التركي الدفاع عن المنظمة الإرهابية وكلماته التحريضية لن تغير من الفظائع التي شهدها العالم أجمع".
وقال الرئيس التركي، اليوم الأربعاء، إن "حركة حماس ليست منظمة إرهابية بل حركة تحرير تخوض معركة لحماية الشعب الفلسطيني وأراضيه"، وذلك في أقوى تعليق له حتى الآن على الحرب في غزة.
ونددت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، بقتل المدنيين الذي نجم عن هجوم حماس، في السابع من أكتوبر تشرين الأول، على جنوب إسرائيل، لكنها حثت أيضا إسرائيل على ضبط النفس في ردها. ومع تصاعد العنف وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، انتقدت أنقرة بشدة القصف الإسرائيلي على القطاع.