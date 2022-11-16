الولايات المتحدة وكندا تفرضان عقوبات جديدة على إيران

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على إيران، بذريعة دعمها العسكري المتواصل لروسيا في حربها ضد أوكرانيا وانتهاكها لحقوق الإنسان.

وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان لها، إن كندا "فرضت عقوبات جديدة على إيران تستهدف أفرادا متورطين في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان وشركات تتهمها بتزويد روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في حرب أوكرانيا".

وأوضح البيان أن "هذه هي الحزمة الخامسة من العقوبات التي تفرضها كندا على إيران هذا العام وتستهدف ستة أفراد وكيانين.

في سياق متصل، ذكر إشعار نُشر على موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت الأربعاء، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف ستة أفراد مرتبطين بهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

وتشمل قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات الأمريكية الجديدة مدير الهيئة ونائب رئيس الخدمة العالمية بها.