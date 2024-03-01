إيران تعيد ناشطة تحمل الجنسية الألمانية إلى السجن دون تقديم أسباب
قررت السلطات الأمنية في طهران، إعادة الناشطة الألمانية ذات الأصول الإيرانية ناهيد تقوي إلى سجن إيفين شمال العاصمة، دون تقديم أسباب واضحة.
وقالت مريم كلارين ابنة الناشطة تقوي في تغريدة لها عبر منصة "إكس" إن السلطات أجبرت والدتها على العودة إلى السجن، رغم كونها في إجازة طبية قانونية.
وفي 9 من يناير/كانون الثاني الماضي، أفرجت طهران عن الناشطة تقوي، فيما وضعت لها جهازاً إلكترونياً على كاحلها.
وأوضحت مريم كلارين في حديث لموقع "هيئة الإذاعة الألمانية" بالنسخة الفارسية، أن والدتها أُعيدت إلى السجن يوم الأربعاء دون سبب واضح، واصفة القرار بـ"الإجراء التعسفي".
وتقضي الناشطة ناهيد تقوي (تحمل الجنسية الإيرانية والألمانية) عقوبة بالسجن 10 سنوات بتهمة إدارة جماعة غير مشروعة، والسجن ثمانية أشهر بتهمة بث أنشطة دعائية ضد النظام.
وقالت ابنة الناشطة إنه كان من المستحيل توفير الرعاية الطبية اللازمة لوالدتها حتى أثناء إجازتها؛ لأنه لم يُسمح لها كسجينة مزدوجة الجنسية سوى التحرك إلى مسافة كيلو متر واحد من شقتها.
وأشارت إلى أن والدتها كانت تعاني آلامًا شديدة في المفاصل، وفتقًا غضروفيًا، وارتفاعًا في ضغط الدم، إضافى إلى مرض السكري.
وأدانت الخارجية الألمانية إعادة المواطنة الإيرانية الألمانية ناهيد تقي إلى السجن، رافضة كذلك "الاستهتار بحالتها الصحية".