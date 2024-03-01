إيران تعيد ناشطة تحمل الجنسية الألمانية إلى السجن دون تقديم أسباب

قررت السلطات الأمنية في طهران، إعادة الناشطة الألمانية ذات الأصول الإيرانية ناهيد تقوي إلى سجن إيفين شمال العاصمة، دون تقديم أسباب واضحة.

وقالت مريم كلارين ابنة الناشطة تقوي في تغريدة لها عبر منصة "إكس" إن السلطات أجبرت والدتها على العودة إلى السجن، رغم كونها في إجازة طبية قانونية.

وفي 9 من يناير/كانون الثاني الماضي، أفرجت طهران عن الناشطة تقوي، فيما وضعت لها جهازاً إلكترونياً على كاحلها.