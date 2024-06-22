قيادية إصلاحية: خاتمي يسعى لإقناع موسوي وتاج زاده بدعم بزشكيان

كشفت رئيسة "جبهة الإصلاحات" في إيران، آذر منصوري، السبت، أن زعيم الإصلاحيين الرئيس الأسبق محمد خاتمي يقود جهوداً منذ فترة لإقناع زعيم الحركة الخضراء الإصلاحي مير حسين موسوي ومهدي تاج زاده، لدعم المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان في الانتخابات الرئاسية المبكرة.

وعند سؤالها عن وجود مخاوف من إعلان المقاطعة من قبل موسوي وتاج زاده أو التزام الصمت تجاه المرشح بزشكيان، قالت منصوري: "لا يمكن القطع بذلك، وهناك معلومات تفيد بأنه خلال الأيام المقبلة سيعلن مير حسين موسوي موقفه بشأن دعمه بزشكيان".

وأضافت لـ"إرم نيوز"، أنه "رغم معارضة موسوي وتاج زاده ومواقفهما المناهضة للنظام لكن ذلك لا يعني أنهما لا يدعمان بزشكيان، لكن القيادي الإصلاحي مهدي كروبي والذي يخضع للإقامة الجبرية حاله حال موسوي أعلن قبل أيام دعمه للمرشح بزشكيان".

وتابعت منصوري: "أستطيع أن أطمئن جمهور الإصلاحيين بأن خاتمي يقود جهوداً حثيثة منذ أيام لتوحيد مواقف الإصلاحيين وكذلك المعتدلين بزعامة الرئيس السابق حسن روحاني لدعم المرشح بزشكيان".