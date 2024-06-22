قيادية إصلاحية: خاتمي يسعى لإقناع موسوي وتاج زاده بدعم بزشكيان
كشفت رئيسة "جبهة الإصلاحات" في إيران، آذر منصوري، السبت، أن زعيم الإصلاحيين الرئيس الأسبق محمد خاتمي يقود جهوداً منذ فترة لإقناع زعيم الحركة الخضراء الإصلاحي مير حسين موسوي ومهدي تاج زاده، لدعم المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان في الانتخابات الرئاسية المبكرة.
وعند سؤالها عن وجود مخاوف من إعلان المقاطعة من قبل موسوي وتاج زاده أو التزام الصمت تجاه المرشح بزشكيان، قالت منصوري: "لا يمكن القطع بذلك، وهناك معلومات تفيد بأنه خلال الأيام المقبلة سيعلن مير حسين موسوي موقفه بشأن دعمه بزشكيان".
وأضافت لـ"إرم نيوز"، أنه "رغم معارضة موسوي وتاج زاده ومواقفهما المناهضة للنظام لكن ذلك لا يعني أنهما لا يدعمان بزشكيان، لكن القيادي الإصلاحي مهدي كروبي والذي يخضع للإقامة الجبرية حاله حال موسوي أعلن قبل أيام دعمه للمرشح بزشكيان".
وتابعت منصوري: "أستطيع أن أطمئن جمهور الإصلاحيين بأن خاتمي يقود جهوداً حثيثة منذ أيام لتوحيد مواقف الإصلاحيين وكذلك المعتدلين بزعامة الرئيس السابق حسن روحاني لدعم المرشح بزشكيان".
وفي سياق متصل، كشف موقع "آفتاب نيوز" الإصلاحي عن مصدر مطلع قوله إنه "تم إجراء اتصالات مع زوجة مصطفى تاج زاده وعائلة المهندس مير حسين موسوي لإقناع هاتين الشخصيتين بالتصويت ودعم مسعود بزشكيان، وهذه المفاوضات مستمرة".
سياسي إصلاحي منشق: لا تأثير على خطط الإصلاحيين
وبدوره، قال السياسي المنشق عن الإصلاحيين "محسن آرمين" لـ"إرم نيوز"، إن "المقاطعة المحتملة للانتخابات المقبلة في إيران، من قبل مصطفى تاج زاده ومير حسين موسوي، لا تخلق تحدياً كبيراً للإصلاحيين".
وأضاف آرمين: "زعيم الإصلاحيين خاتمي حالياً منذ وفاة الرئيس الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني، ويأتي بعده عدد من السياسيين من بينهم محسن هاشمي رفسنجاني (نجل رفسنجاني)، وقيادات أخرى مثل الرئيس السابق حسن روحاني".
وأوضح: "مير حسين موسوي له تأثير بسيط، لكن تاج زاده ليس مؤثراً بالشكل المطلوب"، منوهاً إلى أنه "حتى الشعبية التي يحظى بها بزشكيان الآن من قبل الشعب الإيراني فالفضل يعود بذلك إلى خاتمي وجبهة الإصلاحات التي يقودها".
وجبهة الإصلاحات هي المظلة السياسية الأكبر للأحزاب الإصلاحية في إيران وتضم 31 حزباً كبيراً وقد أعلنت دعمها للمرشح النائب مسعود بزشكيان.
ورجح محسن آرمين أن يلجأ مير حسين موسوي إلى اتخاذ الموقف ذاته الذي اتخذه حليفه منذ عام 2009 مهدي كروبي الذي أعلن دعم بزشكيان.
ويقبع مير حسين موسوي وزوجته زهراء رهنود في الإقامة الجبرية منذ عام 2011 عقب احتجاجات قادتها مع كروبي ضد النظام بتهمة تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس الأسبق المتشدد محمود أحمدي نجاد الذي جرى استبعاده منذ هذه الانتخابات للمرة الثالثة على التوالي.
وقال مصطفى تاج زاده، الناشط السياسي الإصلاحي المسجون، في رسالة قبل يومين من إجراء الانتخابات البرلمانية مطلع مارس/آذار الماضي، إن "زعيم الجمهورية الإسلامية يغمض عينيه عن الحقائق الكارثية في إيران ولا يستمع إلى صرخات الاحتجاج لملايين الإيرانيين".
وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2022، قضت محكمة الثورة في طهران، بالسجن لمدة ثماني سنوات ضد الناشط والسياسي الإصلاحي البارز "مصطفى تاج زاده" الذي جرى اعتقاله في يوليو/تموز الماضي من العام ذاته، بتهمة العمل ضد الأمن القومي.
وقد شغل تاج زاده منصب نائب وزير الداخلية الإيراني في حكومة الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي وهو عضو بارز في جبهة المشاركة (أحد الأحزاب الإصلاحية)، وكان من أشد المدافعين عن الاحتجاجات التي قادتها المعارضة الإصلاحية ضد النظام عام 2009 بتهمة تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية.
وفي الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2021، أعلن مصطفى تاج زاده ترشحه لكن مجلس صيانة الدستور رفض ترشيحه، كونه من المنتقدين لمبدأ ولاية الفقيه وأداء المرشد علي خامنئي.
وسيتوجه الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع يوم 28 حزيران/يونيو الجاري؛ للاختيار من بين ستة مرشحين - خمسة محافظين وإصلاحي - لخلافة إبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر الشهر الماضي.