"انقلاب عسكري".. تغريدة تشعل أزمة في إسرائيل

أثار مصطلح "انقلاب عسكري" استخدمه الناطق السابق باسم الجيش الإسرائيلي، ردود فعل واسعة، أعرب عنها إسرائيليون على منصات التواصل الاجتماعي، كما سلطت وسائل إعلام عبرية الضوء عليها.

وقالت قناة "الآن 14" العبرية، الخميس، إنّ الناطق العسكري السابق، العميد (احتياط) آفي بينياهو، أثار عاصفة بعد أن أشار عبر منصة "إكس" إلى استعدادات تجري للانقلاب العسكري على حكومة بنيامين نتنياهو.

وأضاف بينياهو جملة "نعمل على ذلك"، أي على التجهيز للانقلاب العسكري، قبل أن ينوه إلى أنه كان "يمزح"، وأردف: "الجدية مستحيلة طوال الوقت".

وأوضحت القناة أن العاصفة بدأت حين قام مغرد مجهول بالرد على تغريدة بينياهو، التي كانت تنتقد في المجمل سياسات رئيس الوزراء في ظل تكرار إطلاق صافرات الإنذار في الشمال، طوال أمس الأربعاء، بالتزامن مع احتفال اليهود بعيد الأسابيع "شفوعوت".

وعلق المغرد المجهول بالقول: "ربما يتطلب الأمر هنا انقلابًا عسكريًّا"، فما كان من بينياهو إلا أن ردّ عليه بقوله: "نعمل على ذلك".