روسيا تحقق مستويات قياسية بالتنقيب عن النفط

حققت روسيا في 2023 مستويات قياسية في التنقيب عن النفط، وهو ما يثبت مرة أخرى قدرتها الفائقة على مقاومة العقوبات، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.

ونقلت الوكالة عن رونالد سميث، المحلل في شركة BCS Global Markets، قوله إن "روسيا أكثر استقلالية في قطاع النفط مما كان يُعتقد عمومًا".

ووصل حجم الحفر في عام 2023 إلى 30 ألف كيلومتر، رغم العقوبات العديدة، التي تتراوح بين حظر الاستيراد وسقف الأسعار، بالإضافة إلى منع تصدير التكنولوجيا إلى روسيا.

وبحسب الوكالة، تظهر البيانات أن هذه الإجراءات التقييدية فشلت إلى حد كبير.

ودخلت العقوبات النفطية الغربية ضد روسيا حيز التنفيذ في 5 ديسمبر 2022، وبموجبها توقف الاتحاد الأوروبي عن قبول النفط الروسي المنقول بحراً، ووضعت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدًا لسعر بيع النفط المنقول عن طريق البحر عند 60 دولارًا للبرميل. وحظرت نقل وتأمين النفط الذي يتجاوز سعره هذا السقف.

ورداً على ذلك، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يحظر، بدءاً من الأول من فبراير، توريد النفط إلى أطراف أجنبية إذا كانت العقود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على استخدام آلية العقوبات الغربية لتحديد الحد الأقصى للسعر.