روسيا تحقق مستويات قياسية بالتنقيب عن النفط
حققت روسيا في 2023 مستويات قياسية في التنقيب عن النفط، وهو ما يثبت مرة أخرى قدرتها الفائقة على مقاومة العقوبات، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.
ونقلت الوكالة عن رونالد سميث، المحلل في شركة BCS Global Markets، قوله إن "روسيا أكثر استقلالية في قطاع النفط مما كان يُعتقد عمومًا".
ووصل حجم الحفر في عام 2023 إلى 30 ألف كيلومتر، رغم العقوبات العديدة، التي تتراوح بين حظر الاستيراد وسقف الأسعار، بالإضافة إلى منع تصدير التكنولوجيا إلى روسيا.
وبحسب الوكالة، تظهر البيانات أن هذه الإجراءات التقييدية فشلت إلى حد كبير.
ودخلت العقوبات النفطية الغربية ضد روسيا حيز التنفيذ في 5 ديسمبر 2022، وبموجبها توقف الاتحاد الأوروبي عن قبول النفط الروسي المنقول بحراً، ووضعت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدًا لسعر بيع النفط المنقول عن طريق البحر عند 60 دولارًا للبرميل. وحظرت نقل وتأمين النفط الذي يتجاوز سعره هذا السقف.
ورداً على ذلك، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يحظر، بدءاً من الأول من فبراير، توريد النفط إلى أطراف أجنبية إذا كانت العقود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على استخدام آلية العقوبات الغربية لتحديد الحد الأقصى للسعر.
ووفقا للوكالة، كشفت مصادر روسية مختصة في مجال الطاقة أن موسكو تأخذ في الحسبان عزم الولايات المتحدة التخلي في المستقبل القريب عن الوقود النووي الروسي، وهي تبحث حالياً عن مورد بديل.
وجاء في بيان لوزارة الطاقة الأمريكية أن "الشركة الوحيدة التي تبيع حاليًا وقود اليورانيوم منخفض التخصيب عالي الجودة هي شركة TENEX، وهي جزء من شركة الطاقة الحكومية الروسية روساتوم".
ويشير الخبراء الروس إلى أن وزارة الطاقة الأمريكية خصصت حوالي 500 مليون دولار لإنتاج وقود اليورانيوم منخفض التخصيب عالي الجودة (هاليو)، وتدرس الآن إمكانية توسيع تمويل المشروع، فيما حذر خبراء الانتشار النووي من أن اعتماد العالم المتزايد على هذا المورد يمكن أن يزيد من عدم الاستقرار النووي، إذ يقترب الوقود من المواد اللازمة لصنع أسلحة نووية.
وفي تشرين الأول/أكتوبر، ضاعفت الولايات المتحدة مشترياتها من اليورانيوم الروسي ثلاث مرات لتصل إلى 43.25 طن، وفقاً للإحصاءات الرسمية الأمريكية.
وكان بوتين قال، في وقت سابق، إن "سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية الغرب طويلة المدى، وقد وجهت العقوبات ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله"، معتبراً أن "الهدف الرئيسي للغرب هو تفاقم أزمات وتعثر حياة الملايين من الناس".