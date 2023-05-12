في أوكرانيا.. هجمة ثقافية مضادة لمحو كل ما هو روسي

بالتزامن مع الاستعداد العسكري في أوكرانيا لشن هجوم الربيع المضاد ضد القوات الروسية، بدأت هجمة ثقافية مضادة بالتوازي مع العسكرية.

ورغم تمكن روسيا من احتلال أراض أوكرانية في ظل غزوها المتواصل للبلاد منذ شباط 2022، إلا أن ذلك أتى بنتائج ثقافية عكسية، تمثلت باندفاع أوكراني لمحو الثقافة الروسية، لا بل حتى المفردات الروسية التي كانت جزءًا من اللغة اليومية للأوكرانيين.

أوكرانيا بلد نشأ فيه الكثيرون، بمن فيهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي، مع اللغة الروسية كلغتهم الأم، لكن اللغة الآن تختفي من الحياة العامة، وتتلاشى حتى في بعض المحادثات اليومية الخاصة.