في أوكرانيا.. هجمة ثقافية مضادة لمحو كل ما هو روسي
بالتزامن مع الاستعداد العسكري في أوكرانيا لشن هجوم الربيع المضاد ضد القوات الروسية، بدأت هجمة ثقافية مضادة بالتوازي مع العسكرية.
ورغم تمكن روسيا من احتلال أراض أوكرانية في ظل غزوها المتواصل للبلاد منذ شباط 2022، إلا أن ذلك أتى بنتائج ثقافية عكسية، تمثلت باندفاع أوكراني لمحو الثقافة الروسية، لا بل حتى المفردات الروسية التي كانت جزءًا من اللغة اليومية للأوكرانيين.
أوكرانيا بلد نشأ فيه الكثيرون، بمن فيهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي، مع اللغة الروسية كلغتهم الأم، لكن اللغة الآن تختفي من الحياة العامة، وتتلاشى حتى في بعض المحادثات اليومية الخاصة.
تم التخلص من الكتب باللغة الروسية، تم الضغط على المتاحف الروسية لإغلاقها، الشوارع التي سميت على اسم المواقع الروسية والشعراء وجنرالات الجيش السوفيتي تم وضع علامة عليها للتغيير.
الهجمة الثقافية المضادة، دشنها زيلينسكي الشهر الماضي، بتوقيع قانونين يحظران استخدام أسماء الأماكن الروسية ويطلبان من المواطنين الأوكرانيين معرفة اللغة الأوكرانية.
حرب روسيا على أوكرانيا، بما في ذلك قصف المدن التي يغلب عليها الطابع الروسي مثل ماريوبول وخاركيف دفعت الأوكرانيين بعيدًا إلى حيث يكرهون كل ما هو روسي: مفردات ومعالم وحتى فن وثقافة.
قال روري فينين، الأستاذ المشارك للدراسات الأوكرانية في جامعة كامبريدج لواشنطن بوست: "لم يقم أحد بإزالة الروس في أوكرانيا أكثر من بوتين".
وأضاف فينين أن الأوكرانيين كانوا قادرين على "إدارة ثقافاتهم المتداخلة أحيانًا" والمتعددة الطبقات، لكن عدوان بوتين دفع الكثيرين إلى السعي للإزالة الكاملة للثقافة والتاريخ الروسيين.
في الساحات والحدائق العامة بأوكرانيا تظهر الهجمة الأوكرانية المضادة للثقافة الروسية بشكل أكثر وضوحًا.
يتم هدم أو تشويه تماثيل الشعراء الروس والجنرالات السوفيت، ويتم التستر على الفن العام والدعاية الجدارية أو إزالتها.
عند ظهر أحد أيام الشتاء في كييف، تجمع سلابوسبيتسكي وشابان آخران على مسارات القطارات في ضواحي المدينة ليمحوا علامة حجر تخليدًا لذكرى انتصار سوفيتي في الحرب العالمية الثانية.
كانوا يرتدون سترات برتقالية، مما يخلق الانطباع بأنهم موظفون في المدينة، وبدأوا العمل، ورملوا النقوش الروسية. بعد حوالي 10 دقائق، اختفت الكتابة، لكن الرجال لم يكونوا راضين.
قال سلابوسبيتسكي: "لا يزال بإمكانك رؤية النجم"، مشيرًا إلى القاعدة الخماسية للبلاطة - وهي رمز للشيوعية عمره قرن من الزمان، كان محوها خارج نطاق الأدوات التي جلبتها المجموعة.
بالنسبة لهم هذا الجهد هو جزء من المعركة الأكبر ضد روسيا.
قال سرهي سالي، 29 عامًا، الذي ساعد في تنظيف النصب التذكاري: "إذا لم تكن في الخطوط الأمامية، فهناك الكثير من العمل في الخلفية".