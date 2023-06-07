كوهين ينتقد تصريحات كاملا هاريس بشأن التعديلات القضائية في إسرائيل ‎‎

وكانت هاريس قالت، خلال الاحتفال بمناسبة "عيد استقلال إسرائيل" الذي أقيم في واشنطن، إن "ما يجمع بين تل أبيب وواشنطن، إلى جانب العديد من الأمور الأخرى، هو القضاء المستقل".

وأشارت إلى أن "التغييرات قد تسلب القضاء استقلاليته".

ولاقت انتقادات هاريس لخطة التعديلات القضائية في إسرائيل تفاعلا إعلاميا واسعا على المستوى الدولي.

بدوره، عقّب السفير الأمريكي في إسرائيل توماس نايدس على تصريحات كوهين، قائلا إن "حضور نائبة الرئيس الأمريكي احتفالا بمناسبة يوم استقلال إسرائيل الـ75 يشير إلى العلاقة القوية بين الدولتين".

وأضاف نايدس أن "هاريس قالت أمورا تقولها الإدارة الأمريكية في أي مناسبة بشأن القيم المشتركة بين الدولتين.. وهاريس مؤيدة متحمسة لإسرائيل".

وتثير خطة التعديلات القضائية، التي تنوي الحكومة الإسرائيلية الحالية إقرارها، جدلا واسعا في إسرائيل، وترفض المعارضة الإسرائيلية الخطة وتصفها بـ"الانقلاب" على القضاء.

كما تشهد إسرائيل مظاهرات حاشدة ومتواصلة أسبوعيا منذ الإعلان عن نية الحكومة إقرار الخطة.