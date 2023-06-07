كوهين ينتقد تصريحات كاملا هاريس بشأن التعديلات القضائية في إسرائيل
رد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الأربعاء، على انتقادات نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس للحكومة الإسرائيلية وخطة التغييرات القضائية التي تنوي إقرارها.
وقال كوهين في حوار إذاعي: "يمكنني الرد عليها بالآتي. أنا أيضا أؤيد جهاز قضاء مستقل وقوي، ولكن ليس قادرا على كل شيء". وأضاف: "لا يوجد للقضاة في الولايات المتحدة أيضا حق الفيتو على من يخالفهم".
ورأى كوهين وجود "حاجة إلى إصلاح قضائي من أجل تعزيز ثقة الجمهور، وهذا ما نسعى إليه. وأعتقد أننا والأمريكيين متفقون على ذلك".
وأضاف: "لو سألنا نائبة الرئيس حول ما الذي يزعجها أو تعرفه عن بنود الإصلاح القضائي، فإنها لا تعرف شيئا". وتابع كوهين: "لا أعلم إذا كانت هي قد قرأت شيئا من القانون، وأعتقد أنها لم تقرؤه".
وكانت هاريس قالت، خلال الاحتفال بمناسبة "عيد استقلال إسرائيل" الذي أقيم في واشنطن، إن "ما يجمع بين تل أبيب وواشنطن، إلى جانب العديد من الأمور الأخرى، هو القضاء المستقل".
وأشارت إلى أن "التغييرات قد تسلب القضاء استقلاليته".
ولاقت انتقادات هاريس لخطة التعديلات القضائية في إسرائيل تفاعلا إعلاميا واسعا على المستوى الدولي.
بدوره، عقّب السفير الأمريكي في إسرائيل توماس نايدس على تصريحات كوهين، قائلا إن "حضور نائبة الرئيس الأمريكي احتفالا بمناسبة يوم استقلال إسرائيل الـ75 يشير إلى العلاقة القوية بين الدولتين".
وأضاف نايدس أن "هاريس قالت أمورا تقولها الإدارة الأمريكية في أي مناسبة بشأن القيم المشتركة بين الدولتين.. وهاريس مؤيدة متحمسة لإسرائيل".
وتثير خطة التعديلات القضائية، التي تنوي الحكومة الإسرائيلية الحالية إقرارها، جدلا واسعا في إسرائيل، وترفض المعارضة الإسرائيلية الخطة وتصفها بـ"الانقلاب" على القضاء.
كما تشهد إسرائيل مظاهرات حاشدة ومتواصلة أسبوعيا منذ الإعلان عن نية الحكومة إقرار الخطة.