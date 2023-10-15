إسرائيل ترد بضربات على نيران أطلقت من سوريا
أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه رصد إطلاق نار من سوريا أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار شمالا وفي مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.
وقال الجيش إن "مدفعيته أصابت مصدر إطلاق النار في سوريا"، فيما دوت صفارات الإنذار في منطقة بالقرب من الحدود اللبنانية وبلدة في هضبة الجولان.
وفي سياق ذي صلة، أعلن رئيس بلدية قرية شبعا جنوب لبنان محمد حرب، مقتل مدنيين اثنين إثر قصف إسرائيلي استهدف أحد المنازل في القرية، الأمر الذي يهدد برفع حدة التوتر على الحدود الجنوبية للبنان، في ظل اندلاع حرب بين حركة حماس وإسرائيل.
وقال رئيس البلدية إن "شخصاً وزوجته قضيا داخل بيتهما جراء القصف الإسرائيلي"، ويأتي مقتل المدنيين في سياق تصاعد التوتر في المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، حيث تشتد حدة القصف المتبادل بين ميليشيا حزب الله وحلفائها من الفصائل الفلسطينية من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.