إسرائيل ترد بضربات على نيران أطلقت من سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه رصد إطلاق نار من سوريا أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار شمالا وفي مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وقال الجيش إن "مدفعيته أصابت مصدر إطلاق النار في سوريا"، فيما دوت صفارات الإنذار في منطقة بالقرب من الحدود اللبنانية وبلدة في هضبة الجولان.