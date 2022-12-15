محكمة أمريكية تسجن رجلا 33 شهرا لتصديره بيانات دفاعية إلى تركيا

محكمة أمريكية تسجن رجلا 33 شهرا لتصديره بيانات دفاعية إلى تركيا

رويترز
رويترز
فترة سجن الرجل سيتبعها عامان من إطلاق السراح المشروط

كشفت وزارة العدل الأمريكية، أن محكمة عاقبت رجلا من ولاية ماساتشوستس بالسجن 33 شهرا بسبب برنامج لتصدير بيانات فنية عسكرية بشكل غير قانوني إلى مواطنين أجانب في تركيا، فيما يتعلق بالتصنيع غير القانوني لمكونات يستخدمها الجيش الأمريكي.

محكمة أمريكية تسجن رجلا 33 شهرا لتصديره بيانات دفاعية إلى تركيا
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وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إن "عارف أوجور (53 عاما) وهو من كمبردج في ماساتشوستس، اعترف في آب أغسطس بتهمة الاحتيال وتصدير مواد عسكرية بشكل غير قانوني إلى تركيا".

وأضاف البيان أن "فترة السجن سيتبعها عامان من إطلاق السراح المشروط".

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