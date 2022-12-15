محكمة أمريكية تسجن رجلا 33 شهرا لتصديره بيانات دفاعية إلى تركيا

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إن "عارف أوجور (53 عاما) وهو من كمبردج في ماساتشوستس، اعترف في آب أغسطس بتهمة الاحتيال وتصدير مواد عسكرية بشكل غير قانوني إلى تركيا".

وأضاف البيان أن "فترة السجن سيتبعها عامان من إطلاق السراح المشروط".