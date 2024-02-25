الدفاعات الروسية تسقط 6 مسيّرات أوكرانية
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 6 مسيّرات أوكرانية، اثنتين فوق منطقة بيلغورود، و4 طائرات أخرى فوق البحر الأسود، فيما أعلنت أوكرانيا حالة التأهب، تخوفا من غارات روسية في معظم مدنها.
وقالت وزارة الدفاع الروسية "الليلة، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي.
اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت ست طائرات دون طيار: طائرتين فوق أراضي منطقة بيلغورود وأربع طائرات فوق البحر الأسود.
وتقصف القوات المسلحة الأوكرانية بانتظام المناطق الوسطى والحدودية في روسيا، وتنفذ ضربات بطائرات دون طيار. وفي اليوم السابق، تم إسقاط ثلاث طائرات دون طيار أوكرانية فوق منطقة بيلغورود، وذلك ردا على الغارات الروسية التي تستهدف المرافق الحيوية في غالبية أنحاء أوكرانيا.
وفي المقابل، تم فجر اليوم الأحد إعلان حالة تأهب، تحسبا لغارات جوية روسية في مناطق تشيركاسي وبولتافا ودنيبروبيتروفسك، وفي منطقة خاركوف ونيكولايف وكيروفوغراد، وفقًا لبيانات من الخريطة الإلكترونية، لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
بالإضافة إلى ذلك، أُعلنت حالة التأهب من الغارات الجوية في الأجزاء التي تسيطر عليها كييف في منطقتي خيرسون وزابوروجي، بالإضافة إلى دونيتسك وفي منطقتي فينيتسا وجيتومير في أوكرانيا.
وبدأت القوات المسلحة الروسية بضرب البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر 2022، أي بعد يومين من الهجوم الأوكراني على جسر القرم، والذي، بحسب السلطات الروسية، كانت الاستخبارات الأوكرانية وراء تنفيذه.
ويتم تنفيذ الضربات ضد مرافق الطاقة، وصناعة الدفاع، والقيادة العسكرية، والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن تنبيهات الغارات الجوية يوميًا في المناطق الأوكرانية، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.