الدفاعات الروسية تسقط 6 مسيّرات أوكرانية

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 6 مسيّرات أوكرانية، اثنتين فوق منطقة بيلغورود، و4 طائرات أخرى فوق البحر الأسود، فيما أعلنت أوكرانيا حالة التأهب، تخوفا من غارات روسية في معظم مدنها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية "الليلة، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي.

اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت ست طائرات دون طيار: طائرتين فوق أراضي منطقة بيلغورود وأربع طائرات فوق البحر الأسود.

وتقصف القوات المسلحة الأوكرانية بانتظام المناطق الوسطى والحدودية في روسيا، وتنفذ ضربات بطائرات دون طيار. وفي اليوم السابق، تم إسقاط ثلاث طائرات دون طيار أوكرانية فوق منطقة بيلغورود، وذلك ردا على الغارات الروسية التي تستهدف المرافق الحيوية في غالبية أنحاء أوكرانيا.