إيران: رفض أهلية المرشحين للرئاسة "قرار غير قابل للاعتراض"

قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، هادي طحان نظيف، الأربعاء، إنه "لا يمكن الاحتجاج على رفض أهليات المرشحين في انتخابات رئاسة الجمهورية".

وأضاف نظيف، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، "قانون الانتخابات الرئاسية لا ينص على إمكانية الاحتجاج على عدم الأهلية، ورأي مجلس صيانة الدستور نهائي".

ترشح علي أكبر صالحي

وتابع: "عدم الاحتجاج ليس فقط مرهونا في هذه الانتخابات الرئاسية المبكرة، بل الأمر نفسه في الظروف العادية، ولا يمكن لأي مرشح يتم رفض أهليته أن يقدم الاحتجاج على رأي مجلس صيانة الدستور"، مبيناً: "شروط مرشحي الرئاسة واضحة".

وحتى اليوم، تزايدت التقارير عن ارتفاع بورصة المرشحين للانتخابات الرئاسية، فقد كشفت وكالة أنباء "برنا" التابعة لوزارة الشباب والرياضة الإيرانية عزم "علي أكبر صالحي"، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وزير الخارجية الأسبق، الترشح للانتخابات الرئاسية.