ترامب يعلق على اتفاق السعودية وإيران (فيديو)

علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الاتفاق الذي توصلت إليه السعودية مع إيران برعاية صينية مطلع الشهر الجاري.

وفي مقابلة هاتفية مع موقع "NEWSMAX" الأمريكية ، قال ترامب، إن " السعودية توصلت إلى اتفاق مع إيران والصين هي من نسقت لأجل التوصل لهذا الاتفاق وليس الولايات المتحدة".

وأثارت مداخلة ترامب الهاتفية تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف ترامب "الصين تسيطر على الشرق الأوسط نوعا ما ولا أحد يعلم حتى ماذا يحدث".

وأعرب ترامب عن اندهاشه مما يحدث على الساحة الدولية بالقول هذا أمر لا يصدق كل هذا حدث تحت حكم بايدن".

ودعا ترامب إلى التفكير بجدية إزاء التقارب الروسي الصيني قائلا: " روسيا والصين معا الآن وشكلا وحدة وقاما بإضافة إيران وكوريا الشمالية وآخرين أيضا، أمر لا يصدق وكل هذا حصل خلال السنة والنصف الماضية".