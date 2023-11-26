الصين تطلب من كوريا الجنوبية عدم تسييس القضايا الاقتصادية

حذَّر وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظيره الكوري الجنوبي، بارك جين، "من مغبة تسييس القضايا الاقتصادية والتكنولوجية"، وذلك بينما يستعد الاثنان للقاء نظيرتهما اليابانية، على هامش اجتماع ثلاثي يهدف إلى تعزيز التعاون.

وقال وانغ لوزير خارجية كوريا الجنوبية، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، إن "الصين وكوريا الجنوبية أصبحتا شريكتين تعاونيتين لهما مصالح متكاملة للغاية وسلاسل إنتاج وتوريد شديدة الترابط".

وأضاف "يجب على الجانبين أن يقاوما بشكل مشترك الميل إلى تسييس القضايا الاقتصادية واستغلال قضايا العلوم والتكنولوجيا وإضفاء الطابع الأمني على نطاق واسع على قضايا التجارة".

وتعمل كوريا الجنوبية على تجنب التورط في نزاع متبادل بين الصين والولايات المتحدة بشأن أشباه الموصلات.

وقال وانغ إن بلاده "مستعدة للعمل بشكل مشترك على تعزيز استئناف التعاون الثلاثي المتجدد مع كوريا الجنوبية واليابان".

وبينما تعمل الصين والولايات المتحدة على إصلاح العلاقات المتوترة، بما في ذلك قمة هذا الشهر بين الرئيسين شي جين بينغ وجو بايدن، تشعر بكين بالقلق من أن واشنطن وحليفتيها الرئيستين في المنطقة يعملون على ترسيخ شراكة ثلاثية.

واتفقت بكين وطوكيو وسول على عقد مؤتمرات قمة كل عام ابتداء من عام 2008 لتعزيز التبادل الدبلوماسي والاقتصادي لكن الخطة تأجلت بسبب الخلافات الثنائية وجائحة كوفيد-19. وعقد آخر اجتماع ثلاثي على مستوى القادة في 2019.

ويجتمع وزراء الخارجية الثلاثة في مدينة بوسان الساحلية، وهو أيضًا أول اجتماع من نوعه منذ عام 2019. وفي سبتمبر/ أيلول اتفق كبار المسؤولين من الدول الثلاث على ترتيب قمة ثلاثية في "أقرب وقت".