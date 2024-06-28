نفى دعمه..الحرس الأمريكي يوجه "ضربة جديدة" لبايدن بشأن "أزمة الحدود"
رد حرس الحدود الأمريكي على حديث الرئيس جو بايدن، خلال مناظرته مع خصمه دونالد ترامب الخميس، عن تلقيه "الدعم" من إدارة الحدود، نافيًا صحة ذلك.
وعبر منصة "إكس"، أكد حرس الحدود ردًا على بايدن: "لكي نكون واضحين، لم ولن نؤيد بايدن أبدًا".
وخلال إثارة ملف الحدود الأمريكية في المناظرة كان بايدن قال إن "حرس الحدود أيدني.. أيد موقفي".
ويعد ملف الحدود والهجرة واحدًا من الملفات المهمة في المواجهة السياسية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ممثلين ببايدن وترامب، ويشهد تباينًا واضحًا في سياسة الطرفين.