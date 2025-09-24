ماكرون: الاتفاق مع إيران ممكن لكن "لم يتبق سوى ساعات"

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، عقب لقاء مع نظيره الإيراني، إن التوصل إلى اتفاق بين إيران والترويكا الأوروبية؛ ألمانيا وفرنسا وبريطانيا؛ لتأجيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، لا يزال ممكنا، لكن لم يتبق سوى ساعات قلائل.

وكتب ماكرون على حسابه في موقع "إكس"، في أعقاب لقائه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: "التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكنا. لم يتبق سوى ساعات قلائل. الالتزام بالشروط المشروعة التي وضعناها أمر متروك لإيران".

وفي كلمته باجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال الرئيس الإيراني إن الترويكا الأوروبية، الممثلة بألمانيا وفرنسا وبريطانيا، فعّلت العقوبات ضد إيران بدعم أمريكي، معتبرا أنه "إجراء غير قانوني".



