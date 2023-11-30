عرب الساحل الأفريقي يواجهون مصيرا غامضا بعد الانقلابات

في نيامي العاصمة النيجرية، يأمل محمد وهو اسم مستعار ألّا ينهار حضور العرب بعد سقوط الرئيس محمد بازوم الذي تعد جذوره عربية حيث ينتمي إلى قبيلة "الميايسة"، إحدى بطون قبيلة أولاد سليمان العربية التي يمتد فرع منها في النيجر بينما يوجد فرع آخر منها في ليبيا.

وقال محمد الذي فضل عدم الكشف عن هويته كاملة في اتصال مع "إرم نيوز" إن: "بعض مواطني النيجر وليس جميعهم ينظرون إلينا نظرة ازدراء لأنهم يعتقدون أن بازوم الذي كان حليفا لفرنسا يمثلنا جميعا بينما نحن أنفسنا ننتقد خياراته، خاصة تحالفه التام مع باريس وارتهانه إليها".

وفي كيدال، قالت نادية البربوشي وهي مواطنة مالية ذات جذور عربية، إن "الحرب ضد الأزواد قد تسهل استهداف أقلياتنا العربية في مالي سواء من قبل الجيش أو الطوارق الذين عانينا من قمعهم لعقود".

وأضافت نادية لـ "إرم نيوز": "قضيت معظم فترات حياتي خارج مالي أتنقل بين عواصم عربية للدراسة والعمل، لكن عودتي حاليا محفوفة بالمخاطر خاصة مع تعقد الوضع الميداني بين الجيش والمتمردين الطوارق، نأمل أن تهدأ الأمور وأن تقود مفاوضات جديدة إلى ميثاق مجتمعي جديد؛ لأن حضورنا مهدد بالفعل وإن لم يكن أحد محركات الحرب".