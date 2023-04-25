بايدن يعلن الترشح لانتخابات الرئاسة.. والجمهوري: "منفصل عن الواقع"

وفي أول رد للجمهوريين على ترشح بايدين للرئاسة، اعتبر الحزب الجمهوري، أن بايدن "منفصل عن الواقع".

وقالت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، إن "بايدن منفصل عن الواقع لدرجة أنه بعدما تسبّب بأزمة تلو الأخرى، يرى نفسه جديرا بأربع سنوات إضافية".

وحذرت من أنه في حال فوزه "فالتضخم سيواصل ارتفاعه الصاروخي، معدلات الجريمة سترتفع، مزيد من الفنتانيل سيعبر حدودنا المفتوحة (...) والعائلات الأمريكية ستكون أسوأ حالا".

وتصادف اليوم الثلاثاء 25 نيسان/أبريل، الذكرى الرابعة لدخول الديمقراطي جو بايدن حملة الانتخابات الرئاسية السابقة تحت شعار من أجل "روح أمريكا" التي حرم في ختامها دونالد ترامب من الفوز بولاية ثانية.

وإذا صحت توقعات استطلاعات الرأي، فإن منافسة أخرى بين الرجلين ترتسم في الأفق. ويحمل إعلان الترشّح في هذا التاريخ رمزية قوية.

وتبقى هناك علامة استفهام كبرى حول ما ستكون عليه فرص جو بايدن إذا واجه في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، خصما أو منافسا أصغر سنا.