الشرطة الأمريكية تقتل سائقا اصطدمت سيارته بقنصلية صينية‎

قتلت الشرطة الأمريكية سائقا اصطدمت سيارته بالقنصلية الصينية في سان فرانسيسكو.

وأظهرت لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ولم يتم التحقق منها سيارة داخل المبنى، وعناصر من الشرطة يصوبون أسلحتهم نحو باب السائق، بينما كان الناس يفرون من سلالم المبنى إلى الخارج.

وقال متحدث باسم القنصلية، إن المشتبه به اقتحم بسيارته "بطريقة عنيفة قاعة الإدارة بالقنصلية، مما شكل تهديدا خطيرا لحياة الموظفين والأشخاص في الموقع وتسبب بأضرار جسيمة".

وأوضحت السرجنت في شرطة سان فرانسيسكو كاثرين وينترز، أن عناصر الشرطة هرعوا بعد تلقيهم بلاغا عن اصطدام السيارة بمكتب التأشيرات.