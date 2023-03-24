الإليزيه: سفير الجزائر سيعود لفرنسا خلال أيام

قالت الرئاسة الفرنسية "قصر الإليزيه"، اليوم الجمعة، إن السفير الجزائري لدى باريس سيعود إلى فرنسا خلال الأيام المقبلة.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال محادثة هاتفية أن السفير سيعود.

وأكدت الرئاسة الفرنسية، في بيان لها، أن ماكرون والرئيس الجزائري تبون اتفقا على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين.

وكانت الجزائر قد استدعت في فبراير شباط سفيرها في باريس، متهمة فرنسا بتدبير فرار ناشطة تريد اعتقالها؛ مما أثار أزمة جديدة بين البلدين بعد شهور من زيادة الدفء في العلاقات.