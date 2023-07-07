استطلاع: عملية جنين عززت موقع الليكود على حساب غانتس

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، أن حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واصل تعزيز موقعه منذ الأسبوع الماضي.

وبين الاستطلاع، الذي أجرته صحيفة "معاريف" العبرية، بعد انتهاء العملية العسكرية في جنين، أنه في حال أجريت الانتخابات اليوم الجمعة، سيحصل الليكود على 29 مقعدًا في الكنيست.

وأشار الاستطلاع، إلى أن هذه هي المرة الأولى منذُ الـ23 من شهر مارس/آذار الماضي، التي يتخطى فيها نتنياهو حزب "المعسكر الرسمي" بقيادة بيني غانتس، الذي خسر مقعدين لصالح حزب الليكود.

وأوضح الاستطلاع أن حزب " يوجد مستقبل" برئاسة رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، سيحصل على 20 مقعدًا، أي بزيادة مقعد واحد عن الاستطلاع السابق.

لكن استطلاع الصحيفة بين أن تحافظ المعارضة على الصدارة، وتظفر بـ65 مقعدا مقابل 55 مقعدا للائتلاف الحكومي.