استطلاع: عملية جنين عززت موقع الليكود على حساب غانتس
أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، أن حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واصل تعزيز موقعه منذ الأسبوع الماضي.
وبين الاستطلاع، الذي أجرته صحيفة "معاريف" العبرية، بعد انتهاء العملية العسكرية في جنين، أنه في حال أجريت الانتخابات اليوم الجمعة، سيحصل الليكود على 29 مقعدًا في الكنيست.
وأشار الاستطلاع، إلى أن هذه هي المرة الأولى منذُ الـ23 من شهر مارس/آذار الماضي، التي يتخطى فيها نتنياهو حزب "المعسكر الرسمي" بقيادة بيني غانتس، الذي خسر مقعدين لصالح حزب الليكود.
وأوضح الاستطلاع أن حزب " يوجد مستقبل" برئاسة رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، سيحصل على 20 مقعدًا، أي بزيادة مقعد واحد عن الاستطلاع السابق.
لكن استطلاع الصحيفة بين أن تحافظ المعارضة على الصدارة، وتظفر بـ65 مقعدا مقابل 55 مقعدا للائتلاف الحكومي.
وتتطرق إلى عملية الجيش الإسرائيلي في جنين، حيث يعتقد 60% من المستطلعة آراؤهم أن العملية أعادت الشعور بالأمن لمواطني إسرائيل إلى حد ما أو إلى حد كبير، بينما أجاب 8% بأنهم لا يعرفون.
ويعتقد 82% من ناخبي التحالف في الانتخابات الماضية، أن العملية أعادت قوة الردع بشكل كبير، في المقابل انقسم ناخبو المعارضة الحالية، حيث يعتقد 50% منهم أن هذه مساهمة ضئيلة و 44% يعتقدون أن هذه المساهمة كبيرة.
كما سُئل المشاركون عما إذا كانت خطة التعديلات القضائية التي تروج لها الحكومة تبرر زيادة الاحتجاج، حيثُ أجاب 39% من المستجيبين بـ"نعم"، مقارنة بـ35% أجابوا بـ"لا"، و26% أجابوا بأنهم لا يعرفون.
بينما أيد 82% من ناخبي المعارضة اشتداد الاحتجاجات، في حين لا يرى 62% من ناخبي الائتلاف أن الإجراءات التشريعية سبب لتبرير اشتداد الاحتجاجات.
المصدر: صحيفة "معاريف"