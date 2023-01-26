أرمينيا: هدف حصار قره باغ "التطهير العرقي"

وقال للسفير الفرنسي الجديد، إن "آلاف السيارات المدنية دخلت وغادرت قره باغ منذ 12 كانون الأول/ ديسمبر".

ومنذ 12 كانون الأول/ ديسمبر، يحتلّ متظاهرون أذربيجانيون يقدّمون أنفسهم على أنهم ناشطون بيئيون يحتجون على مناجم غير قانونية ممر لاتشين، وهو طريق جبلي يربط ناغورني قره باغ بأرمينيا.

والإثنين، حضّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الرئيس الأذربيجاني على إعادة فتح ممر لاتشين، بينما شكل الاتحاد الأوروبي في اليوم ذاته بعثة من أجل المساعدة على مراقبة الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

وعندما انهار الاتحاد السوفييتي، العام 1991، أعلن انفصاليون أرمن في قره باغ الاستقلال عن أذربيجان.

وأدى النزاع الذي اندلع يومها إلى مقتل حوالي 30 ألف شخص.

واندلع العنف مجددا العام 2020 ليحصد أرواح أكثر من 6500 شخص، وانتهى بهدنة رعتها روسيا تخلت أرمينيا بموجبها عن أراض كانت خاضعة لسيطرتها منذ عقود.