روسيا تطلق مركبة فضائية تجريبية لأسلحة نووية مضادة للأقمار الصناعية

أطلقت روسيا مركبة فضائية مصممة لتطوير الأسلحة النووية المضادة للأقمار الصناعية قبل عامين لأغراض بحثية، لكن مسؤولين أمريكيين قلقون من أن ذلك سيعزز البرنامج النووي الروسي المستمر المضاد للأقمار الصناعية، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

ودخل القمر الصناعي "كوزموس-2533" إلى مداره، في 5 فبراير 2022، قبل أسابيع فقط من الحرب الروسية لأوكرانيا، بحسب المسؤولين، الذين قالوا إنه مصمم لاختبار مكونات سلاح محتمل مضاد للأقمار الصناعية يمكن أن يحمل جهازًا نوويًا.

البحث العلمي

وأضاف المسؤولون أن القمر الصناعي الذي تم إطلاقه لا يحمل سلاحًا نوويًا، لكن الأمر مرتبط بالبرنامج النووي الروسي المستمر المضاد للأقمار الصناعية، والذي كان مصدر قلق متزايد لإدارة بايدن والكونغرس وخبراء خارج الحكومة في الأشهر الأخيرة.

وأوردت الصحيفة أن موسكو- في حال نشر السلاح النووي بواسطة القمر الصناعي- ستتمكن من تدمير مئات الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض بتفجير نووي.