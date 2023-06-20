4 قتلى بانفجار في مصنع بارود وسط روسيا

قتل أربعة أشخاص وأصيب آخرون، الثلاثاء، بانفجار في مصنع للبارود وسط روسيا، وفق ما ذكرت السلطات الروسية.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن الفرع المحلي لوزارة الطوارئ الروسية قوله: "وقع انفجار في مبنى مصنع لإنتاج البارود في تامبوف"، البلدة التي تبعد حوالي 400 كيلومتر جنوب شرق موسكو، مضيفا أنه "في الوقت الحالي لدينا معلومات عن سقوط أربعة قتلى، وجرحى في الانفجار".

وبحسب حاكم منطقة تامبوف، مكسيم إيغوروف، فإن الانفجار، الذي تسبب في اندلاع حريق تمت السيطرة عليه بسرعة، ناجم عن "عامل بشري".