4 قتلى بانفجار في مصنع بارود وسط روسيا
قتل أربعة أشخاص وأصيب آخرون، الثلاثاء، بانفجار في مصنع للبارود وسط روسيا، وفق ما ذكرت السلطات الروسية.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن الفرع المحلي لوزارة الطوارئ الروسية قوله: "وقع انفجار في مبنى مصنع لإنتاج البارود في تامبوف"، البلدة التي تبعد حوالي 400 كيلومتر جنوب شرق موسكو، مضيفا أنه "في الوقت الحالي لدينا معلومات عن سقوط أربعة قتلى، وجرحى في الانفجار".
وبحسب حاكم منطقة تامبوف، مكسيم إيغوروف، فإن الانفجار، الذي تسبب في اندلاع حريق تمت السيطرة عليه بسرعة، ناجم عن "عامل بشري".
وكتب على تلغرام: "يمكنني أن أعلن بلا لبس أن هذا ليس اعتداء"، حيث وقعت عدة هجمات بطائرات بدون طيار وأعمال تخريب في روسيا منذ بدء الهجوم في أوكرانيا في 2022، مضيفا: "لسوء الحظ هناك قتلى" دون أن يعطي حصيلة دقيقة، مؤكدا أنه "لا تهديد على عمال المصنع ولا لسكان المناطق المجاورة، وأن المصنع يعمل بشكل طبيعي ولم يتم تعليق الإنتاج".
ومع الصراع في أوكرانيا تعمل مصانع إنتاج الأسلحة والذخيرة بكامل طاقتها في روسيا، في حين تقع حوادث بانتظام في المصانع الروسية؛ بسبب ضعف الامتثال لقواعد السلامة، وتقادم بعض المنشآت.