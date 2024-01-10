مستغلة تراجع نفوذ الغرب.. تحذير فرنسي من تغلغل إيران في أفريقيا

حذر تقرير فرنسي من محاولة إيران استغلال تراجع نفوذ الدول الغربية في منطقة الساحل الإفريقي لتعزيز علاقاتها مع مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

وسلطت صحيفة "لوموند" الفرنسية الضوء في تقرير لها، الثلاثاء على الأمر، مشيرة إلى ما أسمته "رمي النرد الجيوساسي" من جانب طهران في منطقة الساحل منذ سلسلة الانقلابات التي وقعت في مالي وبوركينا فاسو والنيجر منذ عام 2020.

وبعد المطالبة برحيل الدبلوماسيين والجنود الفرنسيين، يعمل الجيش الموجود في السلطة على عقد تحالفات جديدة، وإلى جانب روسيا، التي أصبحت شريكاً رئيسياً لباماكو وواغادوغو، تعمل إيران أيضاً على تعزيز علاقاتها مع دول الساحل الثلاث، ولكن بطريقة أكثر سرية.

وتأمل طهران أن تقلل من عزلتها على الساحة الدولية، بينما تواصل معركتها ضد الغرب وفق "لوموند".