تسريبات البنتاغون تشكك بقدرة تايوان على صد هجوم جوي صيني‎‎

كشفت الوثائق الاستخبارية الأمريكية المسرّبة مؤخرا، أن تايوان ليست مجهزة للتصدي لهجوم جوي صيني محتمل وسيكون من الصعب على واشنطن رصده بسبب التكتيكات الجديدة التي تتبعها بكين.

ويخشى مسؤولون أمريكيون من أن الدفاع الجوي التايواني لن يكون قادرا على "الرصد الدقيق للصواريخ" والرد عليها بشكل فعال وسريع، وفق الوثائق السرية التي لم تتمكن وكالة "فرانس برس" من التحقق من صحتها بشكل مستقل.

ويمكن استخدام نحو نصف القوات الجوية التايوانية فقط في القتال، وقد يستغرق نقل بعض الطائرات إلى ملاجئ أسبوعًا، وفق ما أوردت صحيفة "واشنطن بوست" بناء على الوثائق المسرّبة.

وتعد هذه الوثائق جزء من التقارير الأمريكية السرية التي تم تسريبها على الإنترنت وسبّبت حرجًا كبيرا لواشنطن.