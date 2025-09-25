سفير إيران في روسيا: انعدام ثقة متبادل بين طهران وموسكو (فيديو)‎

قال السفير الإيراني في موسكو، كاظم جلالي، إن هناك حالة من انعدام الثقة المتبادلة بين إيران وروسيا، حيث يعتبر كل طرف أن الآخر ليس جديراً بها.

وأوضح جلالي في مقابلة مع قناة "الأفق" الإيرانية، الخميس، أن بعض الأوساط الروسية ترى أن الإيرانيين يميلون سريعاً نحو الغرب بمجرد صدور أي إشارة منه، متسائلين عن أسباب هذا التوجه في ظل وجود بدائل مثل روسيا والصين.

أخبار ذات علاقة موسكو وطهران توقعان اتفاقاً لبناء محطات طاقة نووية صغيرة

وأضاف جلالي أن جزءاً من هذه الإشكالية يعود إلى ضعف معرفي وعدم امتلاك فهم دقيق للساحة الدولية داخل إيران، مشدداً على أن النخب الإيرانية بحاجة إلى صياغة تفسيرها الخاص للعالم، بدلاً من حصره في فكرة أن الغرب هو الفاعل الوحيد والمؤثر في النظام الدولي.

وأشار جلالي إلى أن المعرفة الإيرانية بالصين قديمة وغير مواكبة للتطورات، لافتاً إلى أن الخطاب السائد مازال يستند إلى تصورات تعود لثلاثة أو أربعة عقود مضت، في حين أن التحولات الصينية الحديثة لم تُستوعب بالشكل المطلوب حتى داخل الأوساط الفكرية والسياسية الإيرانية.

وبحسب جلالي، فإن هذه الفجوة المعرفية تضعف القدرة على صياغة سياسات مستقلة وأكثر توازناً في التعامل مع القوى الكبرى مثل روسيا والصين، بعيداً عن الارتهان لردود أفعال الغرب.