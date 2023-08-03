إيران تُعدم خلال يومين 11 شخصًا من البلوش‎

أعدمت إيران 11 شخصًا من أبناء أقلية البلوش بتهم مخدرات في غضون 48 ساعة، حسبما أعلنت منظمة غير حكومية، الأربعاء.

وتثير تلك الخطوة مخاوف إزاء استهداف هذه المجموعة في موجة إعدامات بشكل غير متناسب.

وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها النرويج إن 9 إيرانيين من البلوش، و2 من البلوش من أفغانستان المجاورة أُعدموا بين صباح الأحد، وصباح الثلاثاء.

وأضافت المنظمة أنها وثَّقت ما مجموعه 61 عملية إعدام في أنحاء إيران، في تموز/يوليو، في وقت تكثف إيران إصدار هذه العقوبة مع تنفيذ 423 عملية إعدام هذا العام.

وقالت المنظمة الحقوقية إنه بينما تمثل أقلية البلوش، وأفرادها من المسلمين السُّنة، 2 إلى 6% فقط من عدد السكان، فقد شملتهم ثلث عمليات الإعدام في 2022.

وأضافت أن 8 رجال من البلوش أُعدموا بتهم مرتبطة بالمخدرات في سجن زاهدان عاصمة محافظة "سيستان بلوشستان"، بين 30 تموز/يوليو والأول من آب/أغسطس.