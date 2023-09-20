سفينة حربية روسية تجري تدريبات إطلاق نار في بحر البلطيق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن السفينة الحربية "ستويكي" التابعة للأسطول الروسي في بحر البلطيق أجرت تدريبات لإطلاق النار على أهداف افتراضية في بحر البلطيق.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، "أجرى طاقم السفينة الحربية في ميدان التدريب البحري لأسطول بحر البلطيق سلسلة من عمليات إطلاق النار العملية على أهداف سطحية وجوية من نظام الصواريخ المضادة للطائرات "Redut" في بحر البلطيق".

وأوضحت الوزارة أنه"تم تنفيذ عملية إطلاق نار دقيقة على هدف في الجو يحاكي هدفًا هوائيًّا مناورًا صغير الحجم"، كما تم استهداف "صاروخ كان يتوجه على مسافة قريبة من هدف بحري وهمي".

وأشارت "الدفاع الروسية" أنه "تم إطلاق النار في بيئة تشويش صعبة، مع استخدام الإجراءات الإلكترونية المضادة من قبل “العدو”.

وبحسب البيان" قامت أكثر من 10 سفن بحرية وسفن دعم تابعة لأسطول البلطيق بمهام أمنية في منطقة إطلاق الصواريخ؛ ما ضمن مستوى عاليًا من الأمن لهذه التدريبات".

وختمت الدفاع بيانها بالقول، إن سفن أسطول البلطيق المشاركة في التدريبات أتمت أداء المهام على النحو المنشود من حيث مكافحة الغواصات والدفاع الجوي، والتدابير المضادة للألغام، بالإضافة إلى مهام التدريب القتالية الأخرى وفقًا لخطة التدريب القتالي لأسطول البلطيق".

يذكر أنه في مطلع شهر أغسطس/ آب الماضي أجرت البحرية الروسية"مناورات (أوشن شيلد) 2023 في بحر البلطيق"، وشارك نحو 50 سفينة حربية و6 آلاف عسكري، وأشارت الدفاع الروسية حينذاك أن الهدف يتمثل في التحقق من قدرة الأسطول العسكري بالدفاع عن "المصالح الوطنية لروسيا".