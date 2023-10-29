"الأونروا": آلاف يقتحمون مستودعات الدقيق والغذاء في غزة

وقالت الوكالة عبر بيان في موقعها الإلكتروني إن ذلك يعد علامة تثير القلق وتشير إلى أن النظام المدني بدأ في الانهيار بعد ثلاثة أسابيع من الحرب والحصار المحكم على غزة".

وأضاف البيان: "الناس خائفون ومحبطون ويائسون. وتتفاقم التوترات والخوف بسبب انقطاع خطوط الهواتف والاتصالات عبر الإنترنت".

ونقل البيان عن مدير شؤون الأونروا في قطاع غزة، توماس وايت: "إنهم يشعرون بأنهم بمفردهم، معزولين عن عائلاتهم داخل غزة وبقية العالم".