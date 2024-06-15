الكرملين: ردُّ فعل الغرب على اقتراح بوتين بشأن أوكرانيا "غير بنّاء"

قال الكرملين، اليوم السبت، إن ردَّ فعل الغرب على مقترحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن هيكل أمني جديد ومحادثات سلام مع أوكرانيا كان غير بنّاء.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان هناك رد فعل رسمي على مقترحات بوتين، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "هناك الكثير منها، قدر كبير منها.. ردود فعل رسمية وتصريحات رسمية ذات طبيعة غير بنّاءة"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".