قلق أمريكي من تهديد روسيا بإرسال أسلحة إلى كوريا الشمالية

اعتبرت الولايات المتحدة، الخميس، أن عدم استبعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إرسال أسلحة الى كوريا الشمالية "مقلق جداً".

وأشارت الولايات المتحدة في الوقت ذاته إلى أن ذلك يهدد بـ "زعزعة استقرار شبه الجزيرة الكورية"، وفق "فرانس برس".

وصرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قائلاً: "إنه أمر مقلق جداً، قد يؤدي إلى زعزعة استقرار شبه الجزيرة الكورية".

وأضاف: "بحسب نوع الأسلحة (التي قد ترسلها موسكو إلى بيونغ يانغ)، قد ينتهك ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي التي أيدتها روسيا بنفسها".

وكان بوتين قد قال للصحفيين، خلال زيارته فيتنام: "نحتفظ بحق إرسال أسلحة إلى مناطق أخرى في العالم، مع أخذ اتفاقاتنا مع كوريا الشمالية في الاعتبار. ولا أستبعد هذا الاحتمال".

كذلك، حذّر بوتين كوريا الجنوبية من تزويد أوكرانيا بالسلاح، بعدما أعلنت سيول أنها ستراجع سياستها التي تمنعها من ذلك، رداً على توقيع اتفاق دفاعي، الأربعاء، بين روسيا وكوريا الشمالية.

وسئل ميلر إذا كان هذا الأمر سيؤدي أيضاً إلى زعزعة استقرار شبه الجزيرة الكورية، فقال: "يعود إلى كل بلد أن يقرر ما إذا كان سيقدم أسلحة إلى أوكرانيا"، مع إشادته بهذه الخطوة.

وتتهم الولايات المتحدة وحلفاء كييف، بيونغ يانغ، بتزويد الجيش الروسي بذخائر وصواريخ يستخدمها في حربه ضد أوكرانيا.