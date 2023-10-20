جوازات السفر الكاريبية تثير المخاوف في أوروبا

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تشديد الضوابط على التأشيرات المتعلقة بـ "جوازات السفر الذهبية"، وسط مخاوف أثيرت، بعد الكشف عن أن خمس دول كاريبية باعت المواطنة لـ88 ألف شخص من دول بينها إيران وروسيا والصين، وفقاً لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

ويسلط تقرير نشرته المفوضية الأوروبية، الضوء على الحجم الحقيقي لتجارة جوازات السفر في منطقة الكاريبي، حيث قامت عدة دول ببيع جنسيتها لمواطنين أجانب بأسعار تبدأ من مئة ألف دولار للشخص الواحد.

وتقترح المفوضية الأوروبية إدخال إجراءات تنظيمية شاملة لمنع تمكين الجريمة المنظمة وغسل الأموال والتهرب الضريبي والفساد، حيث تسعى إلى تعليق الإعفاء من التأشيرة للدول التي تبيع جنسيتها لمشترين ليس لهم رابطة أصيلة بتلك الدول.