مقتل شرطيين إيرانيين في هجوم على نقطة تفتيش

أعلنت الشرطة الإيرانية، صباح الأربعاء، مقتل شرطيين وإصابة آخر في "هجوم إرهابي" وقع على مقر حدودي في مدينة بانه الواقعة في كردستان غربي إيران.

وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، قتل في الهجوم الذي تعرضت له نقطة تفتيش في مدينة بانه، شرطيان إيرانيان إضافة إلى إصابة شخص.

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والشهر الماضي أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية توجيه "ضربة أمنية نوعية"، أسفرت عن إحباط محاولة تسلل وتهريب شحنة أسلحة ومتفجرات إلى داخل البلاد، كانت تستهدف إثارة الفوضى في شمال غرب إيران تزامنًا مع التصعيد الإقليمي.

وذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أن "الشحنة كانت تابعة لعناصر إرهابية وميليشيات انفصالية مدعومة من الخارج"، قالت إنها تعمل بالتنسيق مع إسرائيل، وكان هدفها تنفيذ "عمليات تخريبية في إقليم كردستان والمناطق الحدودية".

يذكر أن كردستان محافظة تقع في غربي إيران، على الحدود الإيرانية العراقية، معظم سكانها من الكرد السنة والبقية من الأذريين.