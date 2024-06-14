لوبان تتعهد بحكومة وحدة وطنية لإخراج فرنسا من "المأزق"

تعهدت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان بتشكيل "حكومة وحدة وطنية" حال فوز حزبها بالانتخابات المقبلة، داعية إلى "إخراج فرنسا من المأزق".

وبحسب "فرانس برس"، قالت لوبن، في تصريحات، اليوم الجمعة، إن حزبها يمكن أن يفوز في الانتخابات التشريعية المرتقبة.

وأوضحت: "لدينا إمكانية الفوز في تلك الانتخابات، وتشكيل حكومة وحدة وطنية... يتعيّن علينا إخراج فرنسا من المأزق".

وأضافت أنه يعود لزعيم حزب التجمع الوطني جوردان باريدلا مسألة "اختيار فريقه" عندما يحين الوقت.