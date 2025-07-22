القضاء البرازيلي يهدد بولسونارو بالسجن "فورا"

أمهل قاض في المحكمة العليا البرازيلية وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق جايير بولسونارو 24 ساعة لشرح سبب "عدم احترام" موكلهم حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك "تحت طائلة سجنه فورا"، بحسب ما أظهرت وثيقة قضائية اطّلعت عليها وكالة فرانس برس الاثنين.

والرئيس السابق اليميني المتطرّف الذي أجبر على وضع سوار إلكتروني والالتزام بإجراءات تقييدية أخرى بشبهة محاولته عرقلة سير العدالة، أدلى الاثنين بتصريحات لوسائل إعلام انتشرت بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ممّا دفع المحكمة لإصدار هذا التحذير.

أخبار ذات علاقة رئيس البرازيل ينتقد أمريكا بعد حظر تأشيرات مسؤولي محاكمة بولسونارو

ويحاكم بولسونارو بتهمة السعي للبقاء في السلطة من خلال الانقلاب على نتائج انتخابات العام 2022 التي فاز بها لولا داسيلفا.

ويرى بولسونارو في محاكمته حملة "اضطهاد سياسي". وقد تصدر بحقّه عقوبة بالسجن تتخطّى 40 عاما، وهو محروم من الترشّح للانتخابات حتّى العام 2030 بسبب معلومات مضلّلة بشأن النظام الإلكتروني للتصويت المستخدم في استحقاق العام 2022.

لكنه يطالب بعفو عام ويأمل رفع الحظر عن ترشّحه للانتخابات كي يتسنّى له خوض السباق الانتخابي في العام 2026.