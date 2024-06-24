الغارديان: إعادة النظر بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "منعطف كبير"

قال تقرير لصحيفة "الغارديان" إن تمكن بريطانيا بقيادة زعيم حزب العمال كير ستارمر، في حال فوزه بالانتخابات، من إعادة النظر بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومعالجة الانقسامات المريرة مع أوروبا سيُمثل لحظةً ومنعطفاً كبيراً جدًّا؛ لكن ليس سهلاً.

وتوقع التقرير أن يرحب الزعماء الأوروبيون بستارمر، وأن تحتاج الحكومة الجديدة إلى الاتحاد الأوروبي لتحقيق أجندتها الخاصة بالنمو والأمن.

ويتفق الجميع على أن جزءًا من التحدي الذي سيواجهه ستارمر، سيكون البدء في إعادة بناء الروابط والصداقات التي تحطمت بسبب خروج المملكة المتحدة "المؤلم" من الاتحاد الأوروبي في أعقاب استفتاء عام 2016.

وقال التقرير إن زعيم حزب العمال الذي يدرك أنه لا ينظر إليه على أنه يتجاوز إرادة الشعب، يصر على أنه لن يسعى للعودة إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الجمركي.

ولكن بالنسبة لستارمر، بافتراض فوز حزب العمال في الرابع من يوليو/ تموز، فإن كل هذا على وشك أن يتغير، ولن يصمد كثيرًا بعد يوم الاقتراع.